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التعليم تدعو الطلاب والطالبات للإبلاغ عن سلوك مريب في " مدرستي "

Time منذ 54 دقيقة
Views 1790
التعليم تدعو الطلاب والطالبات للإبلاغ عن سلوك مريب في " مدرستي "

الرياض (صدى):
دعت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات، إلى إبلاغ معلميهم في حال ملاحظة سلوك مريب في منصة مدرستي مثل دخول أشخاص من خارج الفصل أو نشر محتوى غير مناسب.

 

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أعلن عن استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً.

وأوضح وزير التعليم أن القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة، بسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا.

Time واتساب
وزارة التعليم
منصة مدرستي
سلوك مريب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم بارك فيها وانفع بها البلاد والعباد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... مجرمون منحرفون ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاه خير وبارك الله فيه .. آمين ..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
اللة يا ذا الشباب ال مسوي زحمة في حي العريجا وخانق الناس من حلوقها في شارع بن حنيفة ورافع ضغط رجال المرور 🍎🍏
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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