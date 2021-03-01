شاهد.. تعليق الفريد ندياي على فوز الشباب على ضمك بهدفين 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الشباب، الفريد ندياي، على فوز فريقه على ضمك بهدفين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال الفريد ندياي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" هدفنا اليوم كان الحصول على ثلاث نقاط بغض النظر عن المستوى".
وأضاف الفريد ندياي:" عملي كمحور توجيه اللاعبين للقيام بالأدوار الدفاعية"، موضحا:" فوز مستحق للشباب والمباريات القادمة ستكون أفضل للشباب بالاستمرار على هذا المستوى".
وبهذه النتيجة ، أصبح رصيد الشباب 44 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".