الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظة استهداف طائرات التحالف عربات عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب

Time منذ ساعة
Views 2484
شاهد.. لحظة استهداف طائرات التحالف عربات عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة استهداف طائرات التحالف عربات عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب.

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أشار إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

وأضاف تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأثنى على كفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، واعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

Time واتساب
مأرب
إيران
الحوثيين
التحالف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاه خير وبارك الله فيه .. آمين ..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
اللة يا ذا الشباب ال مسوي زحمة في حي العريجا وخانق الناس من حلوقها في شارع بن حنيفة ورافع ضغط رجال المرور 🍎🍏
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شهد عمار مذيعة قناة زد رصيدك.7
كيوت

أخر الأخبار

شاهد.. لحظة تدفق مياه السيول في عسير 
شاهد.. لحظة تدفق مياه السيول في عسير 
Time منذ 15 دقيقة Views 1348
مواطن يوثق ردة فعل اجانب بعد سماع دق النجر
مواطن يوثق ردة فعل اجانب بعد سماع دق النجر
Time منذ 16 دقيقة Views 208
انتي وين وخفة الدم وين !
انتي وين وخفة الدم وين !
Time منذ 17 دقيقة Views 224
طيار يوثق بحيرة بلون جميل
طيار يوثق بحيرة بلون جميل
Time منذ 17 دقيقة Views 201
شاهد.. رجال الأمن بالمزاحمية يكثفون جهودهم في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
شاهد.. رجال الأمن بالمزاحمية يكثفون جهودهم في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ 28 دقيقة Views 1400
الحفاظ على الأمن الوطني قبل الندم
الحفاظ على الأمن الوطني قبل الندم
Time منذ 32 دقيقة Views 181
التعليم تدعو الطلاب والطالبات للإبلاغ عن سلوك مريب في " مدرستي "
التعليم تدعو الطلاب والطالبات للإبلاغ عن سلوك مريب في " مدرستي "
Time منذ 54 دقيقة Views 1787
امينة العلي تتعلم علوم القبيلة
امينة العلي تتعلم علوم القبيلة
Time منذ ساعة Views 600
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ ساعة Views 550
منهم وفيهم
منهم وفيهم
Time منذ ساعة Views 469