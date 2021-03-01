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موعد إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى" الغذاء والدواء "

Time منذ ساعة
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موعد إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى" الغذاء والدواء "

الرياض (صدى):
سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء نموًا في عدد منتجات الأعلاف المسجلة لديها بواقع (2686) منتجًا خلال عام 2020م، مقارنةً بـ (322) منتجًا سُجل في عام 2019م، و(97) منتج في 2018م، وذلك مع اقتراب العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة لدى "الهيئة".

 

وأوضحت "الهيئة" أنه اعتبارًا من تاريخ 20/09/1442هـ الموافق 02/05/2021م، ستبدأ العمل بقرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية "غير المسجلة" لديها، وذلك وفقاً لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يتضمن تسجيل منتجات الأعلاف المستوردة، مثل الإضافات العلفية، ومخاليط الأعلاف، والأعلاف المركّزة، والجاهزة، وتسجيل منتجات الأعلاف المنتجة محلياً، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

 

وأشارت إلى أن المنتجات العلفية "غير المسجلة" والتي تحصل على إذن استيراد خلال هذه الفترة (ما قبل تطبيق قرار إيقاف أذونات الاستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير المسجلة)، سيتم إفادتها بإيقاف هذا الإجراء في التاريخ المحدد.

 

وحقّقت انخفاضاً في متوسط مدة تسجيل المنتجات العلفية بواقع (15) يوم فقط، كما انخفضت عدد أذونات الاستيراد للمنتجات العلفية غير المسجلة في شهر يناير من العام الحالي إلى (140) إذن، مقارنةً في الفترة المماثلة من عام 2020م التي بلغت (248).

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هيئة الغذاء والدواء
أذونات الاستيراد
المنتجات العلفية

أحدث التعليقات

عدو الخونة
هم مغول بالفعل هم مغول كتاب وسياسين ومؤرخين ترك يتعرفون بذلك ويصرحون فيه وبعضهم يفتخر مغوليته اعتقد ان الزبون من ازلام اللوطي الواطي اردوخان اما استخبارات او عسكري وكان ياكل من السندويتش عندما تكلم مع العامل لكن يبدو ان رد العامل كالعادة كان همجي فغضب الزبون ولمخه تعرف مع تدهور الحال والفشل الحكومي الذي عجز كذب اردوخان واذانبه عن ستره وانقطاع الامل في تحسن الاوضاع وتوجس ان مايحدث بتركيا ليس الا بدايات الضياع والانهيار كل هذه العوامل تضغط وبقوة على الترك هذا ما يحاول البعض كما هي عادتهم الصاقه بنا وتجييره علينا
عقلاني
أما ساطور وباقي ما ماتت ولا تكسرت!!! لا وتغرد بعد. تذكرني بالي يغرد ويشتكي من غلاء الأضاحي وهو في دبي هههههه
e.alofi
شخصياً لا أحب الحلويات فهي ضارة للجسم وانا لا أحبها 😤🤚
e.alofi
نصائح ممتازة وجميله 😍🌷 شكرا
e.alofi
عادي يأكلها الإنسان بس بدون إفراط لأن أكلها بزيادة يسبب السمنه والأمراض يعني مثلاً بالأسبوع مرة أو مرتين عادي وباقي الاسبوع تتجه للأكل الصحي ونعم الأكل المعلب سيء جداً لأنه يحتوي على مواد مضرة

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