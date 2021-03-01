بالفيديو.. الشباب ينفرد بالصدارة بعد تغلبه على ضمك بهدفين

طلال الغامدي (صدى):
تغلب نادي الشباب على ضمك بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح النيجيري أوديون إيغالو الأهداف للشباي بالدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول ثم سجل زيلايا هدف التعادل لضمك من ضربة رأسية في الدقيقة العشرين، وأضاف إيغالو ثاني أهداف الشباب من ضربة رأسية بالدقيقة الـ40
وسجل إيغالو ثالث الأهداف لليث بالدقيقة الـ63 ولكن الحكم تركي الخضير، لم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود جوانكا نجم الليث في حالة تسلل قبل تمرير الكرة لإيغالو.
وبهذه النتيجة ، أصبح رصيد الشباب 44 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".