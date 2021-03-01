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بالفيديو.. الشباب ينفرد بالصدارة بعد تغلبه على ضمك بهدفين

Time منذ 26 دقيقة
Views 1558
بالفيديو.. الشباب ينفرد بالصدارة بعد تغلبه على ضمك بهدفين

طلال الغامدي (صدى):
تغلب نادي الشباب على ضمك بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح النيجيري أوديون إيغالو الأهداف للشباي بالدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول ثم سجل زيلايا هدف التعادل لضمك من ضربة رأسية في الدقيقة العشرين، وأضاف إيغالو ثاني أهداف الشباب من ضربة رأسية بالدقيقة الـ40

وسجل إيغالو ثالث الأهداف لليث بالدقيقة الـ63 ولكن الحكم تركي الخضير، لم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود جوانكا نجم الليث في حالة تسلل قبل تمرير الكرة لإيغالو.

وبهذه النتيجة ، أصبح رصيد الشباب 44 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".

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الشباب
ضمك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

عدو الخونة
هم مغول بالفعل هم مغول كتاب وسياسين ومؤرخين ترك يتعرفون بذلك ويصرحون فيه وبعضهم يفتخر مغوليته اعتقد ان الزبون من ازلام اللوطي الواطي اردوخان اما استخبارات او عسكري وكان ياكل من السندويتش عندما تكلم مع العامل لكن يبدو ان رد العامل كالعادة كان همجي فغضب الزبون ولمخه تعرف مع تدهور الحال والفشل الحكومي الذي عجز كذب اردوخان واذانبه عن ستره وانقطاع الامل في تحسن الاوضاع وتوجس ان مايحدث بتركيا ليس الا بدايات الضياع والانهيار كل هذه العوامل تضغط وبقوة على الترك هذا ما يحاول البعض كما هي عادتهم الصاقه بنا وتجييره علينا
عقلاني
أما ساطور وباقي ما ماتت ولا تكسرت!!! لا وتغرد بعد. تذكرني بالي يغرد ويشتكي من غلاء الأضاحي وهو في دبي هههههه
e.alofi
شخصياً لا أحب الحلويات فهي ضارة للجسم وانا لا أحبها 😤🤚
e.alofi
نصائح ممتازة وجميله 😍🌷 شكرا
e.alofi
عادي يأكلها الإنسان بس بدون إفراط لأن أكلها بزيادة يسبب السمنه والأمراض يعني مثلاً بالأسبوع مرة أو مرتين عادي وباقي الاسبوع تتجه للأكل الصحي ونعم الأكل المعلب سيء جداً لأنه يحتوي على مواد مضرة

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