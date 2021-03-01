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شاهد.. " الصحة " توضح طريقة حصول المصابين بأمراض مزمنة على لقاح كورونا 

Time منذ 8 دقائق
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شاهد.. " الصحة " توضح طريقة حصول المصابين بأمراض مزمنة على لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات كورونا فعّالة وآمنة وهي خطوة مهمة في حفظ الأنفس، وحماية الفرد والمجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.

وأضاف محمد العبدالعالي:" اللقاحات هي خطوة وسلاح قوي في حماية الأرواح لأنها فاعلة وذات أثر قوي جدا على حماية الفرد والمجتمع"، موضحا:" اللقاحات ذات أمان عالي جدا".

ولفت:" أمر أساسي للوصول إلى اللقاحات هي مبادرتنا  بالتسجيل،  فالعملية منظمة جدا"، مضيفا:" هناك فئات ذات أولوية بالذات ممن هم كبار في السن".

 

أوضح:" قد يكون لدى بعض المصابين بأمراض مزمنة شئ من التردد والاستفسارات أوصعوبة في الوصول إلى إجراءات التسجيل "، مشيرا:" واجبنا نطمئنهم ونشجعهم ونقوم بإجراءات التسجيل لهم لكي يحصلوا على اللقاحات".

وتابع:" تطبيق صحتي هو التطبيق الوحيد الذي من خلاله يتم التسجيل للحصول على التأهيل ثم الحصول على المواعيد والإجراءات ستكون يسيرة وبعدها تكون الفرصة للوصول إلى اللقاحات".

Time واتساب
وزارة الصحة
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

العدناني
تمشى حبيبي اتمشى بليتوا العالم بالفيروس ولا سمعنا بعدها عنكم شي والوفيات في العالم بمئات الالاف
ناصح
محرق قلبك النصر ياروقي وسيبقاء رغم انفك وانف المتعصبين امثالك احرقت نفسك من شدة حقدك وكرهيتك لهذا الفريق ونضر نفسك في المرايه لتعرف انك مريض والسبب همك من النصر ارحم حالك ياروقي,,,,,,,,,
العدناني
أخس آدمي اللي يقلك يوم تشتكيه أنا أعرف ولدي ما يسوي كذا أعرف ولدي ومربيه يعني اللي مشتكي عليك مسيلمة الكذاب؟؟؟؟
العدناني
ونعم هذا شرف المهنة خبر لي مستشفيات فلان وفلان التخصصية اللي عبت جيوبهم ملايين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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