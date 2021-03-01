قناة برتغالية تتغنى بـ كاريلو وفييتو بعد خماسية الهلال أمام الفتح

ماجد محمد (صدى):
سلطت قناة برتغالية الضوء على تحقيق الهلال للفوز الكبير على الفتح، بنتيجة 5 ـ 2، ضمن الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتحدثت قناة tvi24 البرتغالية عن أهداف المباراة حيث قالت "كعب كاريلو وهدف فييتو في فريق جيسوس السابق.. الهلال يفوز 5-2 بأهداف من اللاعبين الذين مروا عبر البرتغال".
وأشارت إلى أن أندريه كاريلو لاعب سبورتينغ لشبونة وبنفيكا السابق، و لوسيانو فييتو لاعب سبورتينغ السابق، سجلا هدفين يوم الأحد مع الهلال الفريق السابق للمدرب خورخي جيسوس.
وأضافت "سجل كاريلو بكعب رائع في الهواء بعد ركلة ركنية في الدقيقة 23 ليفتتح التسجيل. وسجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد هدف بافيتيمبي جوميس الذي سجله في الدقيقة 26".