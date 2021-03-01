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قناة برتغالية تتغنى بـ كاريلو وفييتو بعد خماسية الهلال أمام الفتح

Time منذ 32 دقيقة
Views 1423
قناة برتغالية تتغنى بـ كاريلو وفييتو بعد خماسية الهلال أمام الفتح

ماجد محمد (صدى):
سلطت قناة برتغالية الضوء على تحقيق الهلال للفوز الكبير على الفتح، بنتيجة 5 ـ 2، ضمن الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدثت قناة tvi24 البرتغالية عن أهداف المباراة حيث قالت "كعب كاريلو وهدف فييتو في فريق جيسوس السابق.. الهلال يفوز 5-2 بأهداف من اللاعبين الذين مروا عبر البرتغال".

وأشارت إلى أن أندريه كاريلو لاعب سبورتينغ لشبونة وبنفيكا السابق، و لوسيانو فييتو لاعب سبورتينغ السابق، سجلا هدفين يوم الأحد مع الهلال الفريق السابق للمدرب خورخي جيسوس.

وأضافت "سجل كاريلو بكعب رائع في الهواء بعد ركلة ركنية في الدقيقة 23 ليفتتح التسجيل. وسجل فييتو الهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد هدف بافيتيمبي جوميس الذي سجله في الدقيقة 26".

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الهلال
الفتح
كاريلو
فييتو
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أحدث التعليقات

العدناني
تمشى حبيبي اتمشى بليتوا العالم بالفيروس ولا سمعنا بعدها عنكم شي والوفيات في العالم بمئات الالاف
ناصح
محرق قلبك النصر ياروقي وسيبقاء رغم انفك وانف المتعصبين امثالك احرقت نفسك من شدة حقدك وكرهيتك لهذا الفريق ونضر نفسك في المرايه لتعرف انك مريض والسبب همك من النصر ارحم حالك ياروقي,,,,,,,,,
العدناني
أخس آدمي اللي يقلك يوم تشتكيه أنا أعرف ولدي ما يسوي كذا أعرف ولدي ومربيه يعني اللي مشتكي عليك مسيلمة الكذاب؟؟؟؟
العدناني
ونعم هذا شرف المهنة خبر لي مستشفيات فلان وفلان التخصصية اللي عبت جيوبهم ملايين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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