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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 35 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران،  قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية بوجه عام على باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
الثلاثاء
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

العدناني
تمشى حبيبي اتمشى بليتوا العالم بالفيروس ولا سمعنا بعدها عنكم شي والوفيات في العالم بمئات الالاف
ناصح
محرق قلبك النصر ياروقي وسيبقاء رغم انفك وانف المتعصبين امثالك احرقت نفسك من شدة حقدك وكرهيتك لهذا الفريق ونضر نفسك في المرايه لتعرف انك مريض والسبب همك من النصر ارحم حالك ياروقي,,,,,,,,,
العدناني
أخس آدمي اللي يقلك يوم تشتكيه أنا أعرف ولدي ما يسوي كذا أعرف ولدي ومربيه يعني اللي مشتكي عليك مسيلمة الكذاب؟؟؟؟
العدناني
ونعم هذا شرف المهنة خبر لي مستشفيات فلان وفلان التخصصية اللي عبت جيوبهم ملايين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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