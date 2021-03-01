العبدلي يكشف سبب مطالبته باستبعاد "السومة" من الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
طلب نجم فريق النادي الأهلي السابق، علي العبدلي، من إدارة الأهلي، استبعاد المهاجم، عمر السومة من التشكيل الأساسي خلال بعض المباريات المقبلة، بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال "العبدلي"، إن السومة يحتاج الراحة خلال بعض المباريات المقبلة وإخراجه من الضغط النفسي الذي تسبب في تراجع مستواه الفني.
وأوضح، أن السومة أضاع فرصاً محققة إضافة إلى ركلة جزاء ما أفقده تركيزه في ظل النتائج الأخيرة للفريق، مشيرا إلى أن السومة لم يلعب بطريقتة المعتادة التي يسجل بها الأهداف، وبات مستسلماً للرقابة فضلاً عن تحركاته البطيئة وغيابه عن التسجيل طوال 4 مباريات متتالية.