شاهد.. تفاصيل جديدة بشأن اقتحام متجر للاتصالات في الرياض 

الرياض (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض، القبض على شخصين اقتحما متجرا للاتصالات في أحد أحياء المدينة، وسرقة هواتف نقالة تحت وطئة التهديد بالسلاح الناري، والهرب إلى جهة غير معلومة.
وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الرياض، بلاغا عن اقتحام شخصين متجر للاتصالات بأحد أحياء الرياض وسرقة هواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الناري والهرب لجهة غير معلومة.
وتمكنت الجهات المختصة من التوصل إلى هوية الجناة والقبض عليهما واتضح أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر حيث تم استرداد المسروقات وإيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.