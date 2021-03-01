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شاهد.. تفاصيل جديدة بشأن اقتحام متجر للاتصالات في الرياض 

Time منذ 52 دقيقة
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شاهد.. تفاصيل جديدة بشأن اقتحام متجر للاتصالات في الرياض 

الرياض (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض، القبض على شخصين اقتحما متجرا للاتصالات في أحد أحياء المدينة، وسرقة هواتف نقالة تحت وطئة التهديد بالسلاح الناري، والهرب إلى جهة غير معلومة.

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الرياض، بلاغا عن اقتحام شخصين متجر للاتصالات بأحد أحياء الرياض وسرقة هواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الناري والهرب لجهة غير معلومة.

 

وتمكنت الجهات المختصة من التوصل إلى هوية الجناة والقبض عليهما واتضح أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر حيث تم استرداد المسروقات وإيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

Time واتساب
الرياض
سلاح ناري
متجر اتصالات

أحدث التعليقات

العدناني
تمشى حبيبي اتمشى بليتوا العالم بالفيروس ولا سمعنا بعدها عنكم شي والوفيات في العالم بمئات الالاف
ناصح
محرق قلبك النصر ياروقي وسيبقاء رغم انفك وانف المتعصبين امثالك احرقت نفسك من شدة حقدك وكرهيتك لهذا الفريق ونضر نفسك في المرايه لتعرف انك مريض والسبب همك من النصر ارحم حالك ياروقي,,,,,,,,,
العدناني
أخس آدمي اللي يقلك يوم تشتكيه أنا أعرف ولدي ما يسوي كذا أعرف ولدي ومربيه يعني اللي مشتكي عليك مسيلمة الكذاب؟؟؟؟
العدناني
ونعم هذا شرف المهنة خبر لي مستشفيات فلان وفلان التخصصية اللي عبت جيوبهم ملايين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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