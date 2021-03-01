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وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان

Time منذ 14 دقيقة
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وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان

جازان (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) على قتل / أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا , والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي اليوم الاثنين الموافق 1442/7/17هـ ـ بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

Time واتساب
وزارة الداخلية
جازان
قتل
قصاص

أحدث التعليقات

العدناني
تمشى حبيبي اتمشى بليتوا العالم بالفيروس ولا سمعنا بعدها عنكم شي والوفيات في العالم بمئات الالاف
ناصح
محرق قلبك النصر ياروقي وسيبقاء رغم انفك وانف المتعصبين امثالك احرقت نفسك من شدة حقدك وكرهيتك لهذا الفريق ونضر نفسك في المرايه لتعرف انك مريض والسبب همك من النصر ارحم حالك ياروقي,,,,,,,,,
العدناني
أخس آدمي اللي يقلك يوم تشتكيه أنا أعرف ولدي ما يسوي كذا أعرف ولدي ومربيه يعني اللي مشتكي عليك مسيلمة الكذاب؟؟؟؟
العدناني
ونعم هذا شرف المهنة خبر لي مستشفيات فلان وفلان التخصصية اللي عبت جيوبهم ملايين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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