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"الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من المناطق

Time منذ 14 دقيقة
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"الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من المناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا بـ4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 22 يومًا 182 مسجدًا فُتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت أن المساجد المغلقة شملت 7 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى فتح 10 مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد في كل من مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة الجميع إلى تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة والتعاون في تطبيقها معها لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مؤكدةً أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو هذا الكلام اللي في نفسي يا اخ برق امصحا ، يشهد الله .. .. يوم عافوها زباين فنادق لبنان وسوريا ( ايام عزها ) والاردن ومنتجعاته والقاهره ، جت للخرفاان تسحبهم على وجووهم وتسلب جيوبهم ، وهي من اول ولكن الآن في اقامه دائمه مميزه .. حتى العناكب والصراصير معششه فيه وفي جارته .. .. استغفر الله العظيم ..
شرحبيل
يعني تبي تجلس بالمنصب هذا جيب مرتك لعندي اخذ معاها ليله
شرحبيل
معروفه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومصرقع ..

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