وظائف شاغرة يوفرها مشروع نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مشروع نيوم، أمس الأحد، عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضح المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الإنتاج، وتتطلب حصوله على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو التجارة الإلكترونية)، أو أي مجال مشابه.
وأضاف أنه يحتاج إلى: مدير الترميم والتأهيل وتتطلب الوظيفة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم الآثار، الترميم، الهندسة)، وخبرة 10 سنوات في مجال الترميم، و5 في مجال إدارة المشروعات، ومدير المشروع، وتتطلب شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي صلة، إضافة إلى خبرة 10 سنوات أو أكثر.
وأشار إلى أن الوظائف متاحة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، لمن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، ويمكن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .