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وظائف شاغرة يوفرها مشروع نيوم

Time منذ 29 دقيقة
Views 1392
وظائف شاغرة يوفرها مشروع نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مشروع نيوم، أمس الأحد، عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضح المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الإنتاج، وتتطلب حصوله على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو التجارة الإلكترونية)، أو أي مجال مشابه.

وأضاف أنه يحتاج إلى: مدير الترميم والتأهيل وتتطلب الوظيفة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم الآثار، الترميم، الهندسة)، وخبرة 10 سنوات في مجال الترميم، و5 في مجال إدارة المشروعات، ومدير المشروع، وتتطلب شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي صلة، إضافة إلى خبرة 10 سنوات أو أكثر.

وأشار إلى أن الوظائف متاحة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، لمن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، ويمكن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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تبوك
مشروع نيوم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو هذا الكلام اللي في نفسي يا اخ برق امصحا ، يشهد الله .. .. يوم عافوها زباين فنادق لبنان وسوريا ( ايام عزها ) والاردن ومنتجعاته والقاهره ، جت للخرفاان تسحبهم على وجووهم وتسلب جيوبهم ، وهي من اول ولكن الآن في اقامه دائمه مميزه .. حتى العناكب والصراصير معششه فيه وفي جارته .. .. استغفر الله العظيم ..
شرحبيل
يعني تبي تجلس بالمنصب هذا جيب مرتك لعندي اخذ معاها ليله
شرحبيل
معروفه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومصرقع ..

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