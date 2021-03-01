بالفيديو.. خمسيني يروي قصته في تطريز البشت الحساوي الأغلى في العالم

نايف السالم (صدى):
برع المواطن حبيب بو خضر في تطريز البشت الحساوي الذي يعد أغلى أنواع التطريز في العالم، باستخدام كل أنواع الأقمشة الخاصة بالبشوت.
وأضاف المواطن الخمسيني، وفقا لـ"العربية" أن الخيوط المستخدمة في البشوت هي أصلها خيوط مصنوعة من الفضة، لافتا إلى أنه مارس هذه المهنة منذ 40 عاما، مع عائلته التي امتهنت هذه المهنة أيضا.
ونبه بأن سعر البشت الحساوي يختلف حسب نوع التطريز ونوع الأقمشة، ويتراوح سعر البشت من 3000 ريال إلى 10000.
وأشار إلى صناعة الثوب تستغرق 15 يوما، بعد نهاية الخياطة اليدوية تبدأ عملية "البرداخ" وهي تلميع البشت، مؤكداً أن هذا النوع من الملابس يناسب الرجال والنساء.