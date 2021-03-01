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بالفيديو.. خمسيني يروي قصته في تطريز البشت الحساوي الأغلى في العالم

Time منذ 33 دقيقة
Views 1474
بالفيديو.. خمسيني يروي قصته في تطريز البشت الحساوي الأغلى في العالم

نايف السالم (صدى):
برع المواطن حبيب بو خضر في تطريز البشت الحساوي الذي يعد أغلى أنواع التطريز في العالم، باستخدام كل أنواع الأقمشة الخاصة بالبشوت.

وأضاف المواطن الخمسيني، وفقا لـ"العربية" أن الخيوط المستخدمة في البشوت هي أصلها خيوط مصنوعة من الفضة، لافتا إلى أنه مارس هذه المهنة منذ 40 عاما، مع عائلته التي امتهنت هذه المهنة أيضا.

ونبه بأن سعر البشت الحساوي يختلف حسب نوع التطريز ونوع الأقمشة، ويتراوح سعر البشت من 3000 ريال إلى 10000.

وأشار إلى صناعة الثوب تستغرق 15 يوما، بعد نهاية الخياطة اليدوية تبدأ عملية "البرداخ" وهي تلميع البشت، مؤكداً أن هذا النوع من الملابس يناسب الرجال والنساء.

Time واتساب
الذهب
الفضة
التطريز
البشت الحساوي
الثوب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو هذا الكلام اللي في نفسي يا اخ برق امصحا ، يشهد الله .. .. يوم عافوها زباين فنادق لبنان وسوريا ( ايام عزها ) والاردن ومنتجعاته والقاهره ، جت للخرفاان تسحبهم على وجووهم وتسلب جيوبهم ، وهي من اول ولكن الآن في اقامه دائمه مميزه .. حتى العناكب والصراصير معششه فيه وفي جارته .. .. استغفر الله العظيم ..
شرحبيل
يعني تبي تجلس بالمنصب هذا جيب مرتك لعندي اخذ معاها ليله
شرحبيل
معروفه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومصرقع ..

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