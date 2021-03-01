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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تقبيل اليد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تقبيل اليد

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الاثنين، حكم تقبيل اليد.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن تقبيل اليد اختلف العلماء في حكمه حيث أنكره الإمام مالك وبعض أهل العلم وجمهور العلماء على كراهته، وجُوز ذلك بعض العلماء كما روي ذلك الإمام أحمد "إذا وقع ذلك لمن يستحق تقبيل اليد وكان أهلًا لذلك؛ كأن يكون والدًا أو شيخًا كبيرًا أو عالمًا ونحو ذلك".

وأشار "الخثلان" إلى أن الأقرب - والله أعلم - أن تقبيل اليد مباح، ولكن ينبغي ألا يكون ذلك إلا لمن يستحق ذلك، لا على وجه التعظيم للدنيا أي لا يريد مصلحة دنيوية، لكن الأفضل تركه لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك في معظم الأحوال.

 

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سعد الخثلان
تقبيل اليد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو هذا الكلام اللي في نفسي يا اخ برق امصحا ، يشهد الله .. .. يوم عافوها زباين فنادق لبنان وسوريا ( ايام عزها ) والاردن ومنتجعاته والقاهره ، جت للخرفاان تسحبهم على وجووهم وتسلب جيوبهم ، وهي من اول ولكن الآن في اقامه دائمه مميزه .. حتى العناكب والصراصير معششه فيه وفي جارته .. .. استغفر الله العظيم ..
شرحبيل
يعني تبي تجلس بالمنصب هذا جيب مرتك لعندي اخذ معاها ليله
شرحبيل
معروفه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومصرقع ..

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