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بالفيديو.. أسباب تراجع مستوى فهد المولد مع نادي الاتحاد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أسباب تراجع مستوى فهد المولد مع نادي الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أوضح الناقد الرياضي سلطان اللحياني، أسباب تراجع مستوى فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، في الفترة الأخيرة.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه ”الدوري مع وليد": البعض يرى أن المولد ذهب ولم يعد، واستثمار الاتحاد فيه يعد إهدارا للوقت لأنه لم يستطع أن يستعيد جزءا من مستواه، والسؤال هل هو كموهبة انتهى؟ أم يمكن أن يستعيد تألقه؟.

وكانت جماهير الاتحاد، قد هاجمت المولد مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ورد اللحياني: ”الموهبة لا تنتهي ولكن بالعمل والمجهود والجاهزية تكون أفضل، غياب المولد لأكثر من موسم قلل من خطورته وحساسيته في الملعب ولا يجب أن تمنحه كمدرب فرصة وهو في مستوى متدنٍ".

وأضاف : "هنا أنت حرمت الفريق من خطورة هجومية للاعب أفضل منه، والمنافسة على المركز هي ما يصنع التفوق على الناحية الهجومية في كل المراحل“.

في حين قال الناقد عبدالعزيز السويد: ”المباراة بها دروس كثيرة، والقادسية لم يحترم إمكانيات لاعبي الاتحاد، وفهد المولد وزنه زائد وسرعاته لا تناسب الفريق ولكنه يعطل الهجمات، ولذلك هو من نفسه كلاعب محترف عليه أن يراجع نفسه لأنه من بعد الإصابة الأخيرة لم يعد كما هو“.

Time واتساب
الاتحاد
نادي الاتحاد
فهد المولد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو هذا الكلام اللي في نفسي يا اخ برق امصحا ، يشهد الله .. .. يوم عافوها زباين فنادق لبنان وسوريا ( ايام عزها ) والاردن ومنتجعاته والقاهره ، جت للخرفاان تسحبهم على وجووهم وتسلب جيوبهم ، وهي من اول ولكن الآن في اقامه دائمه مميزه .. حتى العناكب والصراصير معششه فيه وفي جارته .. .. استغفر الله العظيم ..
شرحبيل
يعني تبي تجلس بالمنصب هذا جيب مرتك لعندي اخذ معاها ليله
شرحبيل
معروفه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومصرقع ..

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