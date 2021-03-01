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إطلاق الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي

Time منذ ساعة
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إطلاق الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي

الرياض (صدى):
أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي بهدف معالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة .

وتضمن الدليل تحديد 28 حدثاً من أهم الأحداث الجسيمة التي يجب الإبلاغ عنها في جميع المنشآت الصحية لتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأحداث.

وبيّن الدليل أن لجهود الممارسين الصحيين ومشاركتهم في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة دورًا مهمًا في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة حيث أن الإسهام الفعال في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة يضمن -بمشيئة الله- التعامل مع تلك الأحداث والحد من آثارها .

وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبد الكريم الأصقه أن المركز أصدر دليل الأحداث الجسيمة الذي تضمن أهم الأحداث التي من الممكن وقوعها أثناء تقديم الرعاية الصحية، وجرى تطوير منصة إلكترونية تمكن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة، لمعرفة حجم تلك الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها يُمكِن المركز من معرفة الأسباب التي أدت على وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها.

وأشار إلى أن الدليل سيمكن المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى, لاسيما وأن معرفة حجم الأحداث الجسيمة يُسهم في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق أهداف المركز.

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القطاع الصحي
المركز السعودي لسلامة المرضى
الدليل السعودي

أحدث التعليقات

ا
ارفع عليها قضيه وغرمها وطلقها واذا طلبت تعويض عطها من غرامتها اللي هذي سواتها خلها تولي
و1حد
عيال كلب كلكم مع بعض انتو وتمثيلكم الخايس لكن باذن الله الله بينصرنا عليكم ويحفظ حكامنا وبلاد المسلمين من شروركم ومكايدكم..
رااايق
الله أعلم ** يمكن العامل سوري * وأعتقد لو كان العامل تركي * كان رد عليه ويمكن يدفنه مع الكفته *!!
سلطان
انا سأكتب حسب علمي وعملي منذ اربعين سنة في الأعمال الحرة وبا لله استعين واقول لا وزارة الداخلية ولا التجارة ولا مكتب العمل ولا البلديات يستطيعون القضاء على التستر او الهروب نعم وابصم على ذلك هذا مرض كا السرطان كيف تنقلون مكتب الترحيل في الحاير بمسافة بعيدة عن الذين يقبضون على الهاربين بأن يجلبوهم لترحيل في الحارير هذا سفر يشق على من يقبض عليهم بالأضافة انهم يتعبون بتسليم من معهم من عمالة هاربه والهاربة هم ايضا متستر عليهم . لماذا لايكون هناك تكريم منيأتي بعمالة هاربة سوى بمبلغ وجعل لهم مكان مريح متوفر فيه قهوه وشاي وغيره ويقوم شخص يخدمهم بتسليم الهاربين بدلا منهم
و1حد
الله يستر علينا وعلى خلقه

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