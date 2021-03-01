وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى "مُحلل أول استمرارية الأعمال" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قطاع الخدمات المالية، شهادة مهنية، مثل: (CBCI, CBCP, BCMS-LI, BCMS-LA).
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .