الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

Time منذ 44 دقيقة
Views 1616
وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى "مُحلل أول استمرارية الأعمال" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في قطاع الخدمات المالية، شهادة مهنية، مثل: (CBCI, CBCP, BCMS-LI, BCMS-LA).

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .

 

 

Time واتساب
وظائف
الرياض
التعاونية للتأمين

أحدث التعليقات

ا
ارفع عليها قضيه وغرمها وطلقها واذا طلبت تعويض عطها من غرامتها اللي هذي سواتها خلها تولي
و1حد
عيال كلب كلكم مع بعض انتو وتمثيلكم الخايس لكن باذن الله الله بينصرنا عليكم ويحفظ حكامنا وبلاد المسلمين من شروركم ومكايدكم..
رااايق
الله أعلم ** يمكن العامل سوري * وأعتقد لو كان العامل تركي * كان رد عليه ويمكن يدفنه مع الكفته *!!
سلطان
انا سأكتب حسب علمي وعملي منذ اربعين سنة في الأعمال الحرة وبا لله استعين واقول لا وزارة الداخلية ولا التجارة ولا مكتب العمل ولا البلديات يستطيعون القضاء على التستر او الهروب نعم وابصم على ذلك هذا مرض كا السرطان كيف تنقلون مكتب الترحيل في الحاير بمسافة بعيدة عن الذين يقبضون على الهاربين بأن يجلبوهم لترحيل في الحارير هذا سفر يشق على من يقبض عليهم بالأضافة انهم يتعبون بتسليم من معهم من عمالة هاربه والهاربة هم ايضا متستر عليهم . لماذا لايكون هناك تكريم منيأتي بعمالة هاربة سوى بمبلغ وجعل لهم مكان مريح متوفر فيه قهوه وشاي وغيره ويقوم شخص يخدمهم بتسليم الهاربين بدلا منهم
و1حد
الله يستر علينا وعلى خلقه

أخر الأخبار

بالفيديو.. أسباب تراجع مستوى فهد المولد مع نادي الاتحاد
بالفيديو.. أسباب تراجع مستوى فهد المولد مع نادي الاتحاد
Time منذ 4 دقائق Views 1139
بالفيديو.. طريقة عمل نظام التهوية داخل الحرم المكي
بالفيديو.. طريقة عمل نظام التهوية داخل الحرم المكي
Time منذ 19 دقيقة Views 1410
استئناف خدمات التأشيرات العادية للولايات المتحدة في المملكة
استئناف خدمات التأشيرات العادية للولايات المتحدة في المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1311
زوجان يبيعان طفلتهما لتأمين علاج شقيقتها
زوجان يبيعان طفلتهما لتأمين علاج شقيقتها
Time منذ 29 دقيقة Views 563
إطلاق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
إطلاق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
Time منذ 35 دقيقة Views 1584
وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا
وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا
Time منذ 39 دقيقة Views 1685
وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
وظيفة شاغرة في شركة التعاونية للتأمين
Time منذ 44 دقيقة Views 1616
بالفيديو.. لحظة تفاعل ابنة المعلق فهد عبدالرحمن الصغيرة مع تعليق والدها
بالفيديو.. لحظة تفاعل ابنة المعلق فهد عبدالرحمن الصغيرة مع تعليق والدها
Time منذ 49 دقيقة Views 2130
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
Time منذ 54 دقيقة Views 1549
الأقراص المهدئة تتسبب في حرق جلد فتاة ودخولها في غيبوبة
الأقراص المهدئة تتسبب في حرق جلد فتاة ودخولها في غيبوبة
Time منذ 59 دقيقة Views 1293