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وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

Time منذ 38 دقيقة
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وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا

الرياض (صدى):
دشنت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، خدمات إصدار رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا عبر منصة "ناجز "هنا ممثلة بطلب رخصة جديدة، وتجديد رخصة، وإعادة قيد رخصة، لتسهل إجراءات الترخيص للمأذونين.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن مسيرتها في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة "هنا"، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وتوفر خدمة العقد الإلكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية، حيث تغني منصة زواج عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، حيث تقدم جميعها إلكترونياً، إضافة لتمكين المستفيدين الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيًا.

Time واتساب
وزارة العدل
ناجز
رخص مأذوني الأنكحة

أحدث التعليقات

ا
ارفع عليها قضيه وغرمها وطلقها واذا طلبت تعويض عطها من غرامتها اللي هذي سواتها خلها تولي
و1حد
عيال كلب كلكم مع بعض انتو وتمثيلكم الخايس لكن باذن الله الله بينصرنا عليكم ويحفظ حكامنا وبلاد المسلمين من شروركم ومكايدكم..
رااايق
الله أعلم ** يمكن العامل سوري * وأعتقد لو كان العامل تركي * كان رد عليه ويمكن يدفنه مع الكفته *!!
سلطان
انا سأكتب حسب علمي وعملي منذ اربعين سنة في الأعمال الحرة وبا لله استعين واقول لا وزارة الداخلية ولا التجارة ولا مكتب العمل ولا البلديات يستطيعون القضاء على التستر او الهروب نعم وابصم على ذلك هذا مرض كا السرطان كيف تنقلون مكتب الترحيل في الحاير بمسافة بعيدة عن الذين يقبضون على الهاربين بأن يجلبوهم لترحيل في الحارير هذا سفر يشق على من يقبض عليهم بالأضافة انهم يتعبون بتسليم من معهم من عمالة هاربه والهاربة هم ايضا متستر عليهم . لماذا لايكون هناك تكريم منيأتي بعمالة هاربة سوى بمبلغ وجعل لهم مكان مريح متوفر فيه قهوه وشاي وغيره ويقوم شخص يخدمهم بتسليم الهاربين بدلا منهم
و1حد
الله يستر علينا وعلى خلقه

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