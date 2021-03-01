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طريقة بسيطة تعرفك من يسرق "واي فاي" الخاص بشبكة الإنترنت

Time منذ ساعة
Views 2494
طريقة بسيطة تعرفك من يسرق "واي فاي" الخاص بشبكة الإنترنت

وكالات (صدى):
يلاحظ مستخدمي الانترنت أحيانا أن الإنترنت الخاص بهم أصبح أبطيء من المعتاد، ويمكن أن يكون سبب ذلك هو أن أحد الجيران يسرق شبكة "واي فاي" الخاصة بهم.

وهناك طريقة تمكنك من معرفة إذا ماكان شخص ما يسرق "واي فاي" الخاصة بك وهي كالتالي :

1 - تنزيل برنامج Wireless Network Watcher

2- تشغيل البرنامج والبدأ بفحص شبكتك، وسيستغرق هذا دقيقة أو دقيقتين.

3- قرأت الزاوية السفلية اليسرى "جارٍ المسح" وبمجرد الانتهاء، ستختفي هذه الرسالة، وستظهر لك قائمة كاملة بالأجهزة المتصلة بشبكة "واي فاي" الخاصة بك.

4- إذا اكتشفت أن أحد الجيران يسرق "الواي فاي" قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بالروتر، من خلال الدخول لصفحة الويب الخاصة بالروتر، والبحث عن خيار تغيير كلمة المرور، ثم اختيار أيقونة WPA2 لنوع كلمة المرور.

5- قم بإيقاف تشغيل زر WPS بجهاز الروتر الخاص لأنه يسهل على الأشخاص اختراق كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك

Time واتساب
سرقة
واي فاي
شبكة الانترنت

أحدث التعليقات

و1حد
عيال كلب كلكم مع بعض انتو وتمثيلكم الخايس لكن باذن الله الله بينصرنا عليكم ويحفظ حكامنا وبلاد المسلمين من شروركم ومكايدكم..
رااايق
الله أعلم ** يمكن العامل سوري * وأعتقد لو كان العامل تركي * كان رد عليه ويمكن يدفنه مع الكفته *!!
سلطان
انا سأكتب حسب علمي وعملي منذ اربعين سنة في الأعمال الحرة وبا لله استعين واقول لا وزارة الداخلية ولا التجارة ولا مكتب العمل ولا البلديات يستطيعون القضاء على التستر او الهروب نعم وابصم على ذلك هذا مرض كا السرطان كيف تنقلون مكتب الترحيل في الحاير بمسافة بعيدة عن الذين يقبضون على الهاربين بأن يجلبوهم لترحيل في الحارير هذا سفر يشق على من يقبض عليهم بالأضافة انهم يتعبون بتسليم من معهم من عمالة هاربه والهاربة هم ايضا متستر عليهم . لماذا لايكون هناك تكريم منيأتي بعمالة هاربة سوى بمبلغ وجعل لهم مكان مريح متوفر فيه قهوه وشاي وغيره ويقوم شخص يخدمهم بتسليم الهاربين بدلا منهم
و1حد
الله يستر علينا وعلى خلقه
و1حد
الله يجزاك خير ؤيكثر من امثالك يادكتور هاني

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