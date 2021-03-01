طريقة بسيطة تعرفك من يسرق "واي فاي" الخاص بشبكة الإنترنت

وكالات (صدى):
يلاحظ مستخدمي الانترنت أحيانا أن الإنترنت الخاص بهم أصبح أبطيء من المعتاد، ويمكن أن يكون سبب ذلك هو أن أحد الجيران يسرق شبكة "واي فاي" الخاصة بهم.
وهناك طريقة تمكنك من معرفة إذا ماكان شخص ما يسرق "واي فاي" الخاصة بك وهي كالتالي :
1 - تنزيل برنامج Wireless Network Watcher
2- تشغيل البرنامج والبدأ بفحص شبكتك، وسيستغرق هذا دقيقة أو دقيقتين.
3- قرأت الزاوية السفلية اليسرى "جارٍ المسح" وبمجرد الانتهاء، ستختفي هذه الرسالة، وستظهر لك قائمة كاملة بالأجهزة المتصلة بشبكة "واي فاي" الخاصة بك.
4- إذا اكتشفت أن أحد الجيران يسرق "الواي فاي" قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بالروتر، من خلال الدخول لصفحة الويب الخاصة بالروتر، والبحث عن خيار تغيير كلمة المرور، ثم اختيار أيقونة WPA2 لنوع كلمة المرور.
5- قم بإيقاف تشغيل زر WPS بجهاز الروتر الخاص لأنه يسهل على الأشخاص اختراق كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك