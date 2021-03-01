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ما وصف الجمال بشيء إلا وفي الشرقية مثله
منذ 30 دقيقة
473
(صدى):
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أحدث التعليقات
السليمي
القواطي ثامن الترتيب ويتكلم ياساتر
السليمي
ابها فايز على النصر مرتين
مجهول قيمز
لا تعذبه ربي يوم القيامة بعذبك نفس ما عذبته حسبي الله ونعم الوكيل
خبير زمانه
السعوديه العظمى يتم بناءها الان على يد سيدي سمو ولي العهد حفيد المؤسس والان تعلن روسيا توقيع 10 اتفاقيات عسكريه كبرى مع السعوديه لبناء القوة العسكرية السعوديه وعدم الرضوخ لامريكا نسير بالطريق الصحيح على يد هذا البطل اللذي سوف تعرف امريكا حجمها ومكانتها بدون السعوديه
شبح
والله. لو. كشفتي. وجهك. القردة. تفلت. بوجهك واستعاذ. الشيطان. وابليس والجن. العفاريت من وجهك صحيح. هزلت. وش. الثقه. يا وجه. العنز
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