مختطفة يمنية توضح ماهو “زواج الاضطرار” الذي تلجأ إليه جماعة الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أوضحت المختطفة السابقة في السجون الحوثية سميرة الحوري، المقصود بزواج الاضطرار الذي تلجأ إليه جماعة الحوثي للزواج بالمرأة حتى لو كانت متزوجة.
وقالت “الحوري” خلال لقائها على قناة “الرسالة” : “أن المشرف الحوثي يقول أنت الآن ممكن تتزوجي زواج الاضطرار وهو حتى لو كنتِ متزوجة وزوجك مسافر أو خارج البلاد ممكن تتزوجي” .
وأضافت: “هذا الزواج صناعة حوثية أنه زوجتك نفسي زوجتك نفسي وكل ليلة ينتهي هذا الزواج وممكن يتجدد في اليوم الآخر”.
وأكدت على أنه أبشع وأتفه من زواج المتعة فهو بالليلة، مشيرة إلى أن هذا الزواج بالتخيير من خلال عرضه على النساء وليس مثل السجينات اللاتي يتم امتهانهن بدون زواج.