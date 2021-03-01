نتنياهو يتوعد بضرب إيران في كل أنحاء المنطقة

وكالات (صدى):
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن بلاده «ستضرب» إيران بعدما اتهمها بالتسبب في انفجار استهدف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.
وذكر نتنياهو: «من الواضح أن هذا عمل إيراني، إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة».
ويذكر أن سفينة شحن السيارات «إم في هيليوس راي» الإسرائيلية كان متّوجهة إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غربي خليج عُمان، وفق مجموعة «درياد غلوبال»، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.
وأضاف نتنياهو،: «الأهم من ذلك، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو دون اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأميركي جو) بايدن».