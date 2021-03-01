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نتنياهو يتوعد بضرب إيران في كل أنحاء المنطقة

Time منذ ساعة
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نتنياهو يتوعد بضرب إيران في كل أنحاء المنطقة

وكالات (صدى):
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن بلاده «ستضرب» إيران بعدما اتهمها بالتسبب في انفجار استهدف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وذكر نتنياهو: «من الواضح أن هذا عمل إيراني، إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة».

ويذكر أن سفينة شحن السيارات «إم في هيليوس راي» الإسرائيلية كان متّوجهة إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غربي خليج عُمان، وفق مجموعة «درياد غلوبال»، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.

وأضاف نتنياهو،: «الأهم من ذلك، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو دون اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأميركي جو) بايدن».

 

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إيران
رئيس الوزراء الإسرائيلي
نيناهو

أحدث التعليقات

السليمي
القواطي ثامن الترتيب ويتكلم ياساتر
السليمي
ابها فايز على النصر مرتين
مجهول قيمز
لا تعذبه ربي يوم القيامة بعذبك نفس ما عذبته حسبي الله ونعم الوكيل
خبير زمانه
السعوديه العظمى يتم بناءها الان على يد سيدي سمو ولي العهد حفيد المؤسس والان تعلن روسيا توقيع 10 اتفاقيات عسكريه كبرى مع السعوديه لبناء القوة العسكرية السعوديه وعدم الرضوخ لامريكا نسير بالطريق الصحيح على يد هذا البطل اللذي سوف تعرف امريكا حجمها ومكانتها بدون السعوديه
شبح
والله. لو. كشفتي. وجهك. القردة. تفلت. بوجهك واستعاذ. الشيطان. وابليس والجن. العفاريت من وجهك صحيح. هزلت. وش. الثقه. يا وجه. العنز

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