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"العامة للتقاعد" تطلق منصة "ميثاق" وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

Time منذ ساعة
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"العامة للتقاعد" تطلق منصة "ميثاق" وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

الرياض (صدى):
دشنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة "ميثاق"، والخدمات الإلكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات، وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات الحكومية بما يسهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، وبرعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.

وبينت المؤسسة أن "ميثاق" تتيح لمديري الجهات ومفوضيها التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقاً للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.

وأطلقت المؤسسة، وضمن اهتمامها بعملائها، العديد من الخدمات الموجهة للمشتركين والتي تتيح للمشترك الاطلاع على بياناته الوظيفية عند المؤسسة، وتحديث بيانات التواصل الشخصية وتقديم الاعتراض عليها، كما تتيح خدمات المشتركين للمشترك وللجهات الحكومية التأكد من حالة الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.

وأعرب معالي وزير المالية عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على أمره السامي الكريم، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، تزويد مؤسسة التقاعد ببيانات الحسابات الإفرادية لمن هم على رأس العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يثبت حرص حكومة المملكة على تحقيق التحول الرقمي في خدمات المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن تدشين منصة "ميثاق" جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم، حيث أن المنصة هي إحدى مبادرات المؤسسة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية 2023 وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمشتركين بما يسهم في تحسين الأداء، وبما يعود بالنفع على موظفي القطاع العام أثناء الخدمة وبعد التقاعد.

Time واتساب
المؤسسة العامة للتقاعد
وزير المالية
الخدمات الإلكترونية
ميثاق

أحدث التعليقات

السليمي
القواطي ثامن الترتيب ويتكلم ياساتر
السليمي
ابها فايز على النصر مرتين
مجهول قيمز
لا تعذبه ربي يوم القيامة بعذبك نفس ما عذبته حسبي الله ونعم الوكيل
خبير زمانه
السعوديه العظمى يتم بناءها الان على يد سيدي سمو ولي العهد حفيد المؤسس والان تعلن روسيا توقيع 10 اتفاقيات عسكريه كبرى مع السعوديه لبناء القوة العسكرية السعوديه وعدم الرضوخ لامريكا نسير بالطريق الصحيح على يد هذا البطل اللذي سوف تعرف امريكا حجمها ومكانتها بدون السعوديه
شبح
والله. لو. كشفتي. وجهك. القردة. تفلت. بوجهك واستعاذ. الشيطان. وابليس والجن. العفاريت من وجهك صحيح. هزلت. وش. الثقه. يا وجه. العنز

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