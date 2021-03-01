تسريب اسم مدرب برشلونة الجديد بعد قرب رحيل كومان

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، على اقتراب رحيل الهولندي كومان المدير الفني لنادي برشلونة، بعد إجراء انتخابات الرئاسة في النادي الكتالوني.
وأوضحت التقارير، أنه تم وضع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، هدفا من أجل خلافه كومان، لافتة إلى أن لابورتا أحد أبرز المرشحين لرئاسة برشلونة في الفترة المقبلة وجد أن عودة الأسطورة تشافي هيرنانديز لتولي المسئولية الفنية لبرشلونة أمرا صعبا، في ظل تمسكه بالاستمرار مع نادي السد القطري.
وكان مدرب أرسنال، قد انضم ضمن اهتمامات لابورتا، بسبب علاقته مع جوارديولا واتباع نفسه نهجه وخططه في التدريب، فيما يعتبر أرتيتا أحد المدربين المميزين في الدوري الإنجليزي، وصنع اسما مميزا خاصة بعد تواجده ضمن الجهاز المعاون لجوارديولا في مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات.