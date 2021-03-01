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مكافحة التستر: حجم سوق المتسترين بلغ نحو 400 مليار ريال خلال عام

Time منذ 47 دقيقة
Views 1724
مكافحة التستر: حجم سوق المتسترين بلغ نحو 400 مليار ريال خلال عام

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أنه يجرى العمل على إطلاق مؤشر للتستّر التجاري، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، للحصول على دلالات توضح حجم التعاملات المالية.

وقال السويلم على هامش الاجتماع التعريفي حول الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، إن حجم الأموال المشتبه في تستّرها للعام 2019 بلغت نحو 300 إلى 400 مليار ريال.

وأشار غلى أن تكلفة الرقابة هي أعلى دائما من إيرادات التمكين، موضحا أن هنالك العديد من المبادرات التي نتعاون من خلالها مع البنك المركزي ألا وهي "دلالات الاشتباه بالتستّر التجاري ونمط وسلوك الحوالات ما بين الأفراد المتستر عليهم.

 

Time واتساب
وزارة التجارة
التستر التجاري
مكافحة التستر التجاري

أحدث التعليقات

الحزين
لابد من الطلاق لإنه هو الحل الوحيد لتخلص منه
الحزين
الأفضل إنها تطلق منه
مهجد الطووواقي
حديقة مرابط سابقا اخذناه طررق عن خشمك ياطاقية ومن قال حساب النصر ولو كان حساب النصر كافي ان العالمي عمك كسر خشمك بالسوبر والدوري ياطاااقية
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له
abdul
مغرور، تبع تَسْڤِيد الآسات .

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