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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين ، بنحو طفيف، وسط ترقب لاتجاهات أسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.43 ريال (55.84 دولار)، مقابل 209.06 ريال (55.75 دولار) الأحد .

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وبلغ 183.26 ريال (48.86 دولار)، مقابل 182.39 ريال (48.78 دولار) أمس .

وزاد سعر جرام عيار 18 نحو 157.80 ريال (41.88) دولار، مقابل 156.80 ريال (41.81) دولار أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو122.71 ريال (32.57 دولار)، مقابل 121.95 ريال (32.52 دولار)أمس.

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

الحزين
لابد من الطلاق لإنه هو الحل الوحيد لتخلص منه
الحزين
الأفضل إنها تطلق منه
مهجد الطووواقي
حديقة مرابط سابقا اخذناه طررق عن خشمك ياطاقية ومن قال حساب النصر ولو كان حساب النصر كافي ان العالمي عمك كسر خشمك بالسوبر والدوري ياطاااقية
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له
abdul
مغرور، تبع تَسْڤِيد الآسات .

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