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مباريات اليوم الاثنين

Time منذ 14 دقيقة
Views 1368
مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يلتقي نادي ضمك مع نادي الشباب الساعة 16:05 عصراً بتوقيت المملكة، في المباراة الأخيرة من مباريات الجولة 21 في دوري المحترفين.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تُختم اليوم منافسات الجولة 28 من البطولة بلقاء يجمع نادي إيفرتون أمام نادي ساوثهامبتون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الأسباني

يشهد اليوم ختام الجولة 25 بلقاء شيق بين فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري المصري الممتاز

يستضيف نادي الاتحاد السكندري نادي إنبي في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من المسابقة، كما يواجه نادي وادي دجلة، نادي الزمالك الساعة 20:30 مساءً، في ختام الجولة 14 من البطولة.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

faeiz1122
هذا النصر وهذي خلاقينه لاجديد
وافي
وكثر اللي مشتاقين لك ياتراب
وافي
كل ماترونة ويروج لة الاعلام الفاشل تمثيل لاينطوي على اي عاقل
faeiz1122
اتوقع لهم ملعب اسمه مرسول عرفتوه انا ماقلت شي ^_^ بس لاتخافون عليه الوزارة موجوده هذا ولدها المدلل راح تسدد عنه اللي طلعوا قرار يوم اجازه لصالح هالنادي ولعيونه
دكتر من خميس مشيط
الاتراك اغلبهم حثالة وقذرين

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