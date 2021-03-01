مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يلتقي نادي ضمك مع نادي الشباب الساعة 16:05 عصراً بتوقيت المملكة، في المباراة الأخيرة من مباريات الجولة 21 في دوري المحترفين.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
تُختم اليوم منافسات الجولة 28 من البطولة بلقاء يجمع نادي إيفرتون أمام نادي ساوثهامبتون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.
مباريات الدوري الأسباني
يشهد اليوم ختام الجولة 25 بلقاء شيق بين فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة.
مباريات الدوري المصري الممتاز
يستضيف نادي الاتحاد السكندري نادي إنبي في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من المسابقة، كما يواجه نادي وادي دجلة، نادي الزمالك الساعة 20:30 مساءً، في ختام الجولة 14 من البطولة.