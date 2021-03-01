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بالفيديو.. جراح في المدينة المنورة ينقذ حياة مريضة أفغانية دون مقابل

Time منذ 39 دقيقة
Views 1704
بالفيديو.. جراح في المدينة المنورة ينقذ حياة مريضة أفغانية دون مقابل

المدينة المنورة (صدى):
قام الجراح هاني الجهني بالمساهمة في إنقاذ حياة مريضة أفغانية كانت تعاني من ورممن منطقة الدماغ.

وذكر، خلال حديثه في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه تعرف على مقيم أفغاني أثناء قيامه بتأسيس منزله بالمدينة المنورة.

ولفت إلى أن هذا المقيم عرض عليه حالة مرضية لأمرأة أفغانية تعاني من ورم في الدماغ، مضيفا أنه استغرق 3 أشهر لتجهيز الأدوات والمعدات اللازمة لإزالة الورم منها.

ونوه بأنه فعل كل ذلك دون مقابل مادي، كما ساهم بعض المتبرعين أيضا في توفير المال اللازم لعلاجها.

Time واتساب
المدينة المنورة
ورم

أحدث التعليقات

faeiz1122
هذا النصر وهذي خلاقينه لاجديد
وافي
وكثر اللي مشتاقين لك ياتراب
وافي
كل ماترونة ويروج لة الاعلام الفاشل تمثيل لاينطوي على اي عاقل
faeiz1122
اتوقع لهم ملعب اسمه مرسول عرفتوه انا ماقلت شي ^_^ بس لاتخافون عليه الوزارة موجوده هذا ولدها المدلل راح تسدد عنه اللي طلعوا قرار يوم اجازه لصالح هالنادي ولعيونه
دكتر من خميس مشيط
الاتراك اغلبهم حثالة وقذرين

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