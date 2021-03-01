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صورة نابضة بالحياة لرجال من الزمن الطيب
منذ 17 دقيقة
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أحدث التعليقات
ابو عمار
تستاهل الهبلا
واضح*** وصريح***
نهاية كل ملقوف؛- أن يسمع مالا يريد،وأن يجعل ماكان بالأمس ممنوع،أن يمشي اليوم ويطوف..
ابو عمار
ممتاز جدا
محمد
تراكي محاسبة عن الكلام هذا يوم القيامة انا قبل اسبوعين منزل التطبيق ومسجل فيه لأخذ اللقاح و قبل امس مستخدم التطبيق واخذت موعدز وكير من اصحابي واقاربي مستخدمين في الفترة هذي
ابو عمار
تستاهل التكريم
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