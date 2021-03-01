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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 22 دقيقة
Views 1365
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياض
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل الهبلا
واضح*** وصريح***
نهاية كل ملقوف؛- أن يسمع مالا يريد،وأن يجعل ماكان بالأمس ممنوع،أن يمشي اليوم ويطوف..
ابو عمار
ممتاز جدا
محمد
تراكي محاسبة عن الكلام هذا يوم القيامة انا قبل اسبوعين منزل التطبيق ومسجل فيه لأخذ اللقاح و قبل امس مستخدم التطبيق واخذت موعدز وكير من اصحابي واقاربي مستخدمين في الفترة هذي
ابو عمار
تستاهل التكريم

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