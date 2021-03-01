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مواطنة تستنجد: زوجي يشرب ويجي يضربني بساطور

Time منذ 12 دقيقة
Views 1596
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مواطنة تستنجد: زوجي يشرب ويجي يضربني بساطور

عادل الحربي (صدى):
كشفت مواطنة عن تعرضها للتعنيف على يد زوجها، مناشدة بالبحث عن حل لمشكلتها، خاصة أنها ليس لديها أحد من عائلتها تلجأ إليه.

وقالت المواطنة: " زوجي يشرب ويجي آخر الليل يضربني أنا، وعيالي، وآخر مرة ضربني بساطور وسبب لي جروح " .

وتابعت السيدة: " كلمت أهله عشان يشوفون له حل قالوا لي انتِ كذابة، ولدنا ونعرفه، مع العلم إني ما عندي أحد أسند عليه " .

وأضافت: " مابي اتطلق لأني أعرف نظرة المجتمع للمطلقة اللي عندها حل تعلمني ودعواتكم لي ".

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع السيدة، طالبًا منها التواصل عبر الرسائل الخاصة لمتابعة مشكلتها.

Time واتساب
مواطنة
التعنيف الاسري

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
ابو عمار
الحقير يستغل عدم وجود من يحميها من اسرتها من تجاوزاته المتكرره
ابو عمار
ههههههههههههههههه
تفاصيل!!!؟
تفاصيل؟
ابو عمار
هذا مصري والا بحريني

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