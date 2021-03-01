مواطنة تستنجد: زوجي يشرب ويجي يضربني بساطور

عادل الحربي (صدى):
كشفت مواطنة عن تعرضها للتعنيف على يد زوجها، مناشدة بالبحث عن حل لمشكلتها، خاصة أنها ليس لديها أحد من عائلتها تلجأ إليه.
وقالت المواطنة: " زوجي يشرب ويجي آخر الليل يضربني أنا، وعيالي، وآخر مرة ضربني بساطور وسبب لي جروح " .
وتابعت السيدة: " كلمت أهله عشان يشوفون له حل قالوا لي انتِ كذابة، ولدنا ونعرفه، مع العلم إني ما عندي أحد أسند عليه " .
وأضافت: " مابي اتطلق لأني أعرف نظرة المجتمع للمطلقة اللي عندها حل تعلمني ودعواتكم لي ".
وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع السيدة، طالبًا منها التواصل عبر الرسائل الخاصة لمتابعة مشكلتها.