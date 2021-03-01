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الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة إثر هجوم لقوات الجيش اليمني

Time منذ 21 دقيقة
Views 1436
الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة إثر هجوم لقوات الجيش اليمني

عدن (صدى):
قُتل قيادي ميداني تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية و5 عناصر وإصابة 8 آخرين بنيران قوات الجيش اليمني، إثر هجوم خاطف نفذته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيات في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

جاء ذلك وفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي أكد أن هذا الهجوم شنته أمس وحدات من قوات الجيش اليمني على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، في قطاع باب غلق شمالي غرب قعطبة.

يذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها العسكرية في جبهات الضالع ومأرب والجوف ما أسهم في تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، في العدة والعتاد.

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الحوثيون

أحدث التعليقات

ابو عمار
الحقير يستغل عدم وجود من يحميها من اسرتها من تجاوزاته المتكرره
ابو عمار
ههههههههههههههههه
تفاصيل!!!؟
تفاصيل؟
ابو عمار
هذا مصري والا بحريني
ابو عمار
كفو

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