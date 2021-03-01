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مواطنة تكتشف خيانة زوجها بعد تفتيش جواله وتطالب بالتعويض

Time منذ 44 دقيقة
Views 1694
مواطنة تكتشف خيانة زوجها بعد تفتيش جواله وتطالب بالتعويض

نايف السالم (صدى):
عثرت مواطنة في جدة على رسائل بجوال زوجها مع فتاة تجمعه بها علاقة، وذلك إثر تفتيشها للجوال دون علمه.

وبمواجهته أقر الزوج بأنه على علاقة مع أخرى وسوف يتزوج بها، لتلجأ لرفع دعوى قضائية لطلب الطلاق وتعويض مادي.

وأكدت السيدة للمحامي الذي توجهت إليه أنها تقوم بكافة الواجبات الزوجية له وتراعي ظروفه، كما تساهم معه في توفير المتطلبات الأساسية لأسرتها وأبنائها وتقوم بدفع إيجار السكن، بحسب الوطن.

وفي هذا السياق أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أنه لا يحق للزوجة تفتيش جوال زوجها أو العكس، وقد يرفع الزوج على زوجته قضية يطالب فيها محاسبتها لقيامها بذلك.

Time واتساب
خيانة
تعويض
مواطنة

أحدث التعليقات

e.alofi
لعنة الله عليها الحقيرة عاد لو جاها ولد واغتصبها كان قعدت تضحك له الملعونه الله يرحم المقتوله ويعوضها الجنة صدق المولى عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون
e.alofi
تصرفه يدل على غيرته الشجاعه ولكن الأفضل أنه يبلغ الشرطه أما قتلهم فلا يجوز حرام إلا إذا هم اغتصبوا الزوجه فيستحقون القتل
e.alofi
يلبى 😍
e.alofi
تكفير ذنوب
e.alofi
انا ببلاش وراضي بصحن عدس وبياله شاي عدني هههه😹

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