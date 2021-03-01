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بحريني يحاول اغتصاب طليقته ويشوهها بمادة حارقة

Time منذ 55 دقيقة
Views 680
بحريني يحاول اغتصاب طليقته ويشوهها بمادة حارقة

المنامة (صدى):
أقدم رجل في البحرين، على تشويه وجه طليقته بإلقاء مادة حارقة عليها مهددًا إياها بالقتل، ثم حاول اغتصابها.

وكان الجاني قد استدرج طليقته وأم أبناءه إلى المطبخ حينما كانت بمنزل والديه في زيارة عائلية، وأغلق الأبواب أمامها، محاولا اغتصابها.

وكان الجاني قد جهز مادة تشبه " الأسيد " ليحرق به المجني عليها، متهمًا إياها بالخروج مع شخص آخر.

وتدخلت أسرة الجاني بعد سماع استنجاد المجني عليها وصراخها، لينقذوها من الموت المحقق.

وطالبت السيدة الجهات المعنية بتطبيق أقسى العقوبات على طليقها المجرم، والتدخل العاجل لعلاجها.

Time واتساب
جريمة
اغتصاب
البحرين

أحدث التعليقات

e.alofi
لعنة الله عليها الحقيرة عاد لو جاها ولد واغتصبها كان قعدت تضحك له الملعونه الله يرحم المقتوله ويعوضها الجنة صدق المولى عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون
e.alofi
تصرفه يدل على غيرته الشجاعه ولكن الأفضل أنه يبلغ الشرطه أما قتلهم فلا يجوز حرام إلا إذا هم اغتصبوا الزوجه فيستحقون القتل
e.alofi
يلبى 😍
e.alofi
تكفير ذنوب
e.alofi
انا ببلاش وراضي بصحن عدس وبياله شاي عدني هههه😹

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