بحريني يحاول اغتصاب طليقته ويشوهها بمادة حارقة

المنامة (صدى):
أقدم رجل في البحرين، على تشويه وجه طليقته بإلقاء مادة حارقة عليها مهددًا إياها بالقتل، ثم حاول اغتصابها.
وكان الجاني قد استدرج طليقته وأم أبناءه إلى المطبخ حينما كانت بمنزل والديه في زيارة عائلية، وأغلق الأبواب أمامها، محاولا اغتصابها.
وكان الجاني قد جهز مادة تشبه " الأسيد " ليحرق به المجني عليها، متهمًا إياها بالخروج مع شخص آخر.
وتدخلت أسرة الجاني بعد سماع استنجاد المجني عليها وصراخها، لينقذوها من الموت المحقق.
وطالبت السيدة الجهات المعنية بتطبيق أقسى العقوبات على طليقها المجرم، والتدخل العاجل لعلاجها.