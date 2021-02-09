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قرار "فيفا" ضد النصر يمنعه من تسجيل لاعب بديل لكيم جين سو

Time منذ 5 ساعات
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قرار "فيفا" ضد النصر يمنعه من تسجيل لاعب بديل لكيم جين سو

نواف السالم (صدى):
علق الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أيمن الرفاعي، على عقوبة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بإيقاف النصر من التعاقدات لثلاث فترات.

وقال الرفاعي خلال برنامج "في المرمى": خاطب "فيفا" النصر عدة مرات ولم يجد الرد، لذلك عندما لا تجد الرد ستكون عقوبة صارمة، لأنه إذا كان هناك رد سيحدث تدرج في العقوبة ".

وأوضح الرفاعي أن لائحة الاحتراف السعودية تنص على منع النادي من تسجيل لاعب بديل للاعب المصاب في حال صدور قرار منع ضد النادي من "فيفا"، لذلك لا يحق للنصر تسجيل لاعب بديل للكوري المصاب كيم جين سو.

وأشار إلى أن نادي النصر يستطيع إيقاف العقوبة، قائلا: " لديه 21 يوما من أجل الاستئناف، القضية ما زالت منظورة وعليه أن يطلب طلبا عاجلا، ومن الممكن أن يسمح له "فيفا" بذلك، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون شبه مستحيلا " .

وأضاف: " النادي اذا سدد المبلغ ترفع عنه العقوبة مباشرة، "فيفا" ليس هدفه معاقبة النادي، هدفه الأساسي الوفاء بحقوق الأخرين " .

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Time واتساب
النصر

أحدث التعليقات

ابوسامي
انت وش دخلك في الهلال والشباب ياطحلبي
ابوسامي
هو قصده مايكلم حرمه ماهي محرم له جزاه الله خير وهذي تراد الرجال ياقلة الحياء
الملل
روحي زقي فيه
الطايسه ضايعه!
هل الزوجه ترضى ان زوجها يتكلم مع حريم ! انا من وجهة نظري انه ما تهجم على الحريم ! ولا قال فيهم شي هو حر مايبي يتكلم مع حريم ! رضا الناس غايه لاتدرك لو تكلم قالو جايب حريم عنده بالروم! واذا ماتكلم قالو يهاجم ! أميرة ماعندك محتوى! اتحداك تنزلين المواضيع هذي بصحيفة ورقيه!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف

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