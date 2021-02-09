البحرين تعلق الصلاة في المساجد

المنامة (صدى):
قررت الحكومة البحرينية، تعليق إقامة الصلوات في كافة المساجد والمصليات، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين: " بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقاف السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري " .
ومن المقرر أن يستمر نقل خطبة الجمعة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة.