بالصور..المسحل يزور سلمان الفرج عقب العملية

نواف السالم (صدى):
زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الثلاثاء، لاعب نادي الهلال سلمان الفرج، في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
وكان الفرج قد أجرى الاثنين، عملية جراحية في مفصل القدم في العاصمة القطرية الدوحة تكللت بالنجاح.
ومن المقرر أن يعود سلمان الفرج إلى الرياض الخميس القادم، لبدء برنامجيه العلاجي والتأهيلي اللذين سيستمران من شهرين إلى 4 أشهر، على أن تكون عودته للملاعب الموسم المقبل.
يذكر أن الفرج تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم بعد تدخل عنيف من لاعب النصر بيتروس خلال مباراة السوبر بين الفريقين.
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