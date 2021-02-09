الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. غياب الرقابة من الجهات المعنية في سوق البطحاء بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1693
Comment 2
شاهد.. غياب الرقابة من الجهات المعنية في سوق البطحاء بالرياض

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو، غياب الرقابة من الجهات المعنية في سوق البطحاء بالرياض، مما أثار غضب واستياء المواطنين بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وبدا في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية، عدد كبير من الأشخاص يرتدوا الكمامة بشكل غير صحيح ومخالف لتعليمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى الازدحام الحاصل في السوق وأحد المساجد دون مراعاة التدابير الوقائية في ظل غياب الرقابة.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أعلن عن تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

 

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 249 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 362,062 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6410 حالة وفاة.

Time واتساب
الرياض
الإجراءات الاحترازية
سوق البطحاء

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان

أخر الأخبار

فنانة عراقية تعتنق اليهودية
فنانة عراقية تعتنق اليهودية
Time منذ 11 دقيقة Views 213
ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات النشطة بمكة المكرمة
ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات النشطة بمكة المكرمة
Time منذ 29 دقيقة Views 1420
هل يحق للبلطان منع عبدالله الحمدان من المشاركة مع الهلال امام فريقه السابق الشباب
هل يحق للبلطان منع عبدالله الحمدان من المشاركة مع الهلال امام فريقه السابق الشباب
Time منذ 35 دقيقة Views 319
عبدالمحسن الجحلان : النصر أكثر فريق في الدوري استفاد من الأخطاء التحكيمية
عبدالمحسن الجحلان : النصر أكثر فريق في الدوري استفاد من الأخطاء التحكيمية
Time منذ 36 دقيقة Views 199
حسين الشريف : تسجيل اللاعب لثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة أمر صعب لأي لاعب
حسين الشريف : تسجيل اللاعب لثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة أمر صعب لأي لاعب
Time منذ 39 دقيقة Views 282
امرأة تساعد زوجها على هتك عرض طفلة!
امرأة تساعد زوجها على هتك عرض طفلة!
Time منذ 41 دقيقة Views 415
تعليق "فيفا" على منع النصر من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات
تعليق "فيفا" على منع النصر من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات
Time منذ ساعة Views 2121
البحرين تعلق الصلاة في المساجد
البحرين تعلق الصلاة في المساجد
Time منذ ساعة Views 1814
بالصور..المسحل يزور سلمان الفرج عقب العملية
بالصور..المسحل يزور سلمان الفرج عقب العملية
Time منذ ساعة Views 1848
الحالات التحكيمية لمباراة الفتح النصر
الحالات التحكيمية لمباراة الفتح النصر
Time منذ ساعة Views 597