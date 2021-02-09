بالفيديو.. محمد بن زايد بعد الوصول لـ المريخ : " فخور بكم يا عيالي"

أبوظبي (صدى):
ظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في مقطع فيديو أثناء تواجدهما داخل مركز متابعة مسبار الأمل الإماراتي للمريخ.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، عن فخره بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، قائلًا: " فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة " .
وتابع: " وصول (مسبار الأمل) إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة " .
وأضاف: " يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية.. نبارك لرئيس الدولة ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي.. إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد، طيب الله ثراه.. كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم " .