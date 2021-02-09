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"نظام الأحوال الجديد" ييسر أمور الزواج ويضع كفاءة الرجل دينيا شرطا للزوم العقد

Time منذ ساعتين
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"نظام الأحوال الجديد" ييسر أمور الزواج ويضع كفاءة الرجل دينيا شرطا للزوم العقد

الرياض (صدى):
كشف نظام الاحوال الشخصية الجديد أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهو حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب، والعبرة في كفاءة الرجل بدينه ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك.

وتضمنت النظام، انعقاد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح وبالكتابة عند العجز عن النطق والإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

وأشار النظام إلى شروط الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة ويصح أن يكون مقترنين في مجلس واحد حكما وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة ، وأن يكونا منجزين لا معاقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان

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