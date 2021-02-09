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الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد الزواج بين الزوجين في نظام الأحول الجديد

Time منذ ساعتين
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الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد الزواج بين الزوجين في نظام الأحول الجديد

الرياض (صدى):
كشف نظام الأحول الشخصية الجديد الذي من المتوقع إقراره قريبا عن الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد الزواج بين الزوجين.

وأوضح النظام أن المحكمة تفسخ عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب.

وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل، وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.

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الأحول الشخصية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان

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