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‏120 يومًا إجازة للموظف في القطاع الخاص 

Time منذ 3 ساعات
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‏120 يومًا إجازة للموظف في القطاع الخاص 

الرياض (صدى):
أوضح نظام العمل، أن الإجازة المرضية في القطاع الخاص 120 يومًا.

ولفت نظام العمل إلى أن الشركة توفر للموظف السكن أو النقل ومذكورة في العقد عند انتهاء العلاقة التعاقدية وبالتالي فأنت تستحق لهذه البدلات مكافأة نهاية الخدمة.

 

وكانت الموارد البشرية أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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إجازة
الموظف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان

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