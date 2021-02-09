الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
قرى شمال غرب أبها تكتسي بحلة فريدة
منذ 4 ساعات
834
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان
أخر الأخبار
فنانة عراقية تعتنق اليهودية
منذ 10 دقائق
205
ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات النشطة بمكة المكرمة
منذ 28 دقيقة
1420
هل يحق للبلطان منع عبدالله الحمدان من المشاركة مع الهلال امام فريقه السابق الشباب
منذ 34 دقيقة
317
عبدالمحسن الجحلان : النصر أكثر فريق في الدوري استفاد من الأخطاء التحكيمية
منذ 35 دقيقة
199
حسين الشريف : تسجيل اللاعب لثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة أمر صعب لأي لاعب
منذ 37 دقيقة
281
امرأة تساعد زوجها على هتك عرض طفلة!
منذ 40 دقيقة
412
تعليق "فيفا" على منع النصر من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات
منذ ساعة
2119
البحرين تعلق الصلاة في المساجد
منذ ساعة
1814
بالصور..المسحل يزور سلمان الفرج عقب العملية
منذ ساعة
1846
الحالات التحكيمية لمباراة الفتح النصر
منذ ساعة
597