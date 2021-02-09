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بالفيديو.. "الفيصل" يهدي الملك سلمان قصيدة جديدة

Time منذ 5 ساعات
Views 2158
بالفيديو.. "الفيصل" يهدي الملك سلمان قصيدة جديدة

مكة المكرمة (صدى):
أهدى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلق الفيصل خلال مقطع فيديو على القصيدة قائلا : يشرفني أن أرفع هذه الكلمات القصيرة التي تعبر عن كبير تقديري واحترامي وإعجابي لسيدي خادم الحرمين الشريفين.

وقال الفيصل في قصيدته :"سلمان.. يابن صقر الجزيرة.. يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان.. صرت فوق المعالي.. في سماها والأمان.. نسل من وحد الدار.. نسل من وحد الدار وتمكن بالمكان.. سلمان عز الإسلام وديار العروبة والإنسان.. من بداية شبابك سلموك العنان.. فارس من صباك الين راس الكيان يا ملكنا .. فخرنا كلما طال الزمان.. أنت راع الطويلة.. وأنت سر الأمان.. فخرنا بالشدايد.. بالخفا والبيان.. وعزنا بالمواجه.. في ميادين الرهان أنت سلمان ويكفي ما يزودك بيان.. أنت سلمان في كل يوم وفي كل آن".

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خادم الحرمين
أمير مكة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع الوباء عنا وعن كافة امة محمد عليه الصلاة والسلام ، الموحدين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ، ويعوض على اصحابه .. آمين ..
ابومحمد2
لا جديد في الموضوع هم في كل مكان وعلى مدار الساعه
د محمد ماجد بخش
إن ما يمثل لمحيط الذرات من أعداد وحدات تمثيل للكتل الفراغية النسبية هي قياس لدرجة الكتلة على أساس المحور الممثل للثقالة الممثلة بوحدات الثقل وهذا الطرح يعني أن لا معنى لتحديد قيمة الكتلة البنائية لتمثيل ذرات العناصر سوى في تمثيل انتظام تمثيل الدرجات المختلفة بنفس الوحدات مع اختلاف المحاور الممثلة لمركز الثقل في كل حالة تمثيل فراغية منفصلة ممثلة لدرجات المجموع العددية الممثلة لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي بدلالة الوحدة المغناطيسية الموحدة في تمثيل درجات ثقل الوحدة الذرية العددية الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية
بندر الحربي
يامعاليه ماعمر المساجد صارة سبب باالانتسار للفايروس الله المستعان

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