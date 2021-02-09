الأعداد السابقة للصحيفة

سامي الجابر بعد انتفاضة الهلال: "فوز يعيد الثقة"

Time منذ 34 دقيقة
Views 1566
سامي الجابر بعد انتفاضة الهلال: "فوز يعيد الثقة"

نواف السالم (صدى):
علق سامي الجابر رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، على فوز الهلال على مضيفه العين بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية

وقال سامي الجابر : "‏فوز في توقيت مهم يساعد أن شاء الله الفريق لاستعادة الثقة والتوازن مبروك للزعماء"

يجدر الإشارة إلى أن فريق الكرة بنادي الهلال عاد الانتصار مجددا بعد تغلبه على مضيفه العين بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، والمؤجلة من الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الهلال
العين
سامي الجابر

أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
البناء الخراساني مدمر للطبيعة الرجاء الابتعاد عنها ومن أجل سعادة المستثمر يحل الخراب والدمار على الشجر والمكان والأسر التي تريد الزيارة لهذه الأماكن الطبيعية
محمد
العويس نكبه
ناصح
ضلمت نفسك وجانبك الصواب,,,,,,,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
الكيمياء في مناهج التعليم مغلوطة الأسس بها مغالطات في الفهم وجهل من قبل مرددي المحتوى دون استيعاب على الطلاب والمتخصصين
د محمد ماجد بخش
الوحدات المغناطيسية ليست وحدات بناء داخل ذرة العنصر بل وحدات تمثيل مجموع ذرات مكافئة لها عدديا ومغناطيسيا لوحدة الذرة المغناطيسية الممثلة بوحدة أو لوحدة العنصر

أخر الأخبار

حالفه تصور مع النياق
حالفه تصور مع النياق
Time منذ ثانيتين Views 74
مواطن يوثق اسراب كبيرة من الجراد
مواطن يوثق اسراب كبيرة من الجراد
Time منذ 19 ثانية Views 79
لاعب يسجل هدف بطريقة عالمية
لاعب يسجل هدف بطريقة عالمية
Time منذ 40 ثانية Views 88
بالفيديو.. غوميز يعلق على تسجيله " سوبر هاتريك " ويهدي كرة اللقاء لابنه‎‏
بالفيديو.. غوميز يعلق على تسجيله " سوبر هاتريك " ويهدي كرة اللقاء لابنه‎‏
Time منذ 3 دقائق Views 1102
تعميم عاجل من اتحاد القدم للأندية بشأن الجولة الحادية والعشرين
تعميم عاجل من اتحاد القدم للأندية بشأن الجولة الحادية والعشرين
Time منذ 20 دقيقة Views 2684
شاهد..غوميز يستلم كرة المباراة من الحكم بعد تسجيله لسوبر هاتريك
شاهد..غوميز يستلم كرة المباراة من الحكم بعد تسجيله لسوبر هاتريك
Time منذ 26 دقيقة Views 1663
سامي الجابر بعد انتفاضة الهلال: "فوز يعيد الثقة"
سامي الجابر بعد انتفاضة الهلال: "فوز يعيد الثقة"
Time منذ 34 دقيقة Views 1566
المرور يوضح "هل تفرض مخالفة ربط حزام الأمان على السيارات القديمة؟"
المرور يوضح "هل تفرض مخالفة ربط حزام الأمان على السيارات القديمة؟"
Time منذ 38 دقيقة Views 1633
بالفيديو.. الهلال يعود إلى الانتصارات بـ"خماسية العين "
بالفيديو.. الهلال يعود إلى الانتصارات بـ"خماسية العين "
Time منذ 47 دقيقة Views 1811
"النقل" توجه نصائح مهمة عند تأجير السيارات
"النقل" توجه نصائح مهمة عند تأجير السيارات
Time منذ 50 دقيقة Views 1499