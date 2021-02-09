سامي الجابر بعد انتفاضة الهلال: "فوز يعيد الثقة"

نواف السالم (صدى):
علق سامي الجابر رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، على فوز الهلال على مضيفه العين بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية
وقال سامي الجابر : "فوز في توقيت مهم يساعد أن شاء الله الفريق لاستعادة الثقة والتوازن مبروك للزعماء"
يجدر الإشارة إلى أن فريق الكرة بنادي الهلال عاد الانتصار مجددا بعد تغلبه على مضيفه العين بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، والمؤجلة من الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.