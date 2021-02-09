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"النقل" توجه نصائح مهمة عند تأجير السيارات

Time منذ 50 دقيقة
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"النقل" توجه نصائح مهمة عند تأجير السيارات

الرياض (صدى):
وجهت الهيئة العامة للنقل، نصائح مهمة عند استئجار مركبة من مكاتب تأجير السيارات.

وتضمنت النصائح التي نصحت بها النقل لمستأجري المركبات وهي معرفة طريقة البلاغ في حال وجود مخالفة أو شكوى، وتصنيف منشآت تأجير السيارات.

وأوضحت النقل أنه لايحق لمنشأة تأجير السيارات تأجير السيارة دون تغطية تأمينية وبما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير (تأمين ضد الغير)، كما لا يحق للمنشأة تحميل تكاليف هذا النوع من التأمين على المستأجر.

وأشارت إلى أن التأمين الشامل فيخضع للاتفاق بين المؤجر والمستأجر، وفي كل حال يجب أن يتضمن عقد التأجير تفاصيل واضحة عن التغطية التأمينة وأي تكاليف قد يلتزم بها المستأجر.

وأكدت على ضرورة وجود ترخيص الهيئة العامة للنقل لدى منشأة تأجير السيارات، وندعوك للتواصل مع الرقم 938 في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.

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النقل
تأجير السيارات

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