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بالفيديو.. الهلال يعود إلى الانتصارات بـ"خماسية العين "

Time منذ 47 دقيقة
Views 1806
بالفيديو.. الهلال يعود إلى الانتصارات بـ"خماسية العين "

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق الكرة بنادي الهلال، فوزًا عريضًا على مضيفه العين بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، والمؤجلة من الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال، 4 أهداف "سوبر هاتريك"، جاء في الدقائق و45+5 و56 و79، ثم سجل سالم الدوسري على الهدف الخامس في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

 

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة، ويلاقي ضمك الأحد 14 فبراير، بينما توقف العين عند النقطة 13، ويواجه الفتح السبت 13 فبراير.

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الهلال
العين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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