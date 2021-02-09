صورة نادرة تكشف أسعار المشروبات والمأكولات في مطعم بالرياض قبل 60 عاما

عادل الحربي (صدى):
نشر الباحث التاريخي، منصور الشويعر، صورة نادرة التُقطت قبل أكثر من 60 عاما لمطعم في محطة السكة الحديد بالرياض.
وأوضح الشويعر أن الصورة تعود لفترة الخمسينيات الميلادية، وتوثق لائحة بأسعار المشروبات والمأكولات في تلك الحقبة الزمنية.
وكشفت الصورة اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية، وكان عصير البرتقال حينها بـ 75 هللة، والأرز بـ 50 هللة، والمعكرونة بـ2 ريال، والشوربة بـ 50 هللة، وأرز مع لحم ومرق بـ 2 ريال و75 هللة، وكعك الحلو بـ 50 هللة، وبيبسي كولا بـ 75 هللة، أما كوب القهوة أو الشاي فكان ثمنه حينها 25 هللة.