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شاهد.. متحدث الصحة للمواطنين والمقيمين: الوضع ما زال مقلقاً 

Time منذ ساعتين
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شاهد.. متحدث الصحة للمواطنين والمقيمين: الوضع ما زال مقلقاً 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوضع ما زال مقلقاً، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، قائلا:" بواجب المسؤولية وحس المحبة؛ أرجوكم أن نلتزم ونتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 249 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 362,062 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6410 حالة وفاة.

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